Paolo Banchero, tutti i record infranti nelle prime 5 gare NBA

Siamo solo all’inizio della stagione NBA, ma si può affermare con certezza che gli Orlando Magic hanno messo a segno un fuoricampo aggiudicandosi Paolo Banchero. Finora ha giocato solo cinque partite, ma ha già fatto capire che ha tutte le carte in regola per fare la storia dell’NBA.

L’ultima impresa di Paolo Banchero è arrivata questa notte contro i Cleveland Cavaliers. Secondo Andrew Lopez di ESPN, Banchero è diventato il sesto giocatore nella storia della NBA a cominciare la sua carriera nella Lega con cinque partite consecutive da almeno 20 punti. Si è unito a un’eccellente classe composta da Wilt Chamberlain, Elvin Hayes, Grant Hill, Dominique Wilkins e Oscar Robertson. Anche John Williamson ha raggiunto quel traguardo, ma ha disputato tre delle sue stagioni in ABA. C’è da dire che è anche il più giovane ad avercela fatta tutti e 6/7.

L’italo-americano è anche diventato il primo giocatore a totalizzare 120+ punti, 35+ rimbalzi e 15+ assist nelle sue prime cinque partite in carriera dai tempi di Dominique Wilkins nel 1982-83 (124 p, 40 r, 16 a).

Paolo Banchero is the first player in their first five career games to total 120+ points, 35+ rebounds, and 15+ assists, since: Dominique Wilkins in 1982-83 (124 pts, 40 reb, 16 ast) pic.twitter.com/foEl0p84RP — NBA.com/Stats (@nbastats) October 27, 2022

Giusto per farvi capire il livello: Michael Jordan nei suoi primi 5 match NBA segnava mediamente 23,2 punti per ogni allacciata di scarpe. Banchero 24.

PPG in first 5 career games: 23.2 — Michael Jordan

24.0 — Paolo Banchero@PointsBetUSA pic.twitter.com/3l57NBro9K — StatMuse (@statmuse) October 27, 2022

Nonostante gli sforzi di Banchero, i Magic continuano a rimanere fermi al palo, la loro ultima battuta d’arresto è arrivata per mano dei Cavs, portando così il loro record complessivo a 0-5. In stagione Banchero viaggia a 25 punti a partita, 7,6 rimbalzi e 3,2 assist, tirando con il 44,8% dal campo. È un giocatore unico con un set di abilità versatile e, come ha detto lui stesso, quella versatilità è ciò che lo rende una tale minaccia in campo.

Tuttavia, non sembra che i Magic saranno una buona squadra in questa stagione. Probabilmente si stanno dirigendo verso la possibilità di arruolare Victor Wembanyama. Ma avere Banchero in squadra è un buon inizio verso un ritorno agli antichi splendori.

