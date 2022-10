Utah Jazz, Fontecchio torna ad avere poco spazio contro Houston

Dopo un’incredibile serata di Simone Fontecchio in Texas contro gli Houston Rockets, nel rematch giocato a Salt Lake City il pescarese è tornato a essere un role player.

Gli Utah Jazz sono riusciti a portare a casa il successo nella rivincita contro Kevin Porter Jr. e compagni ma l’italiano ha visto il parquet per solo 6 minuti e si è preso 2 tiri, molto pochi per poter dimostrare il proprio valore. Sicuramente 6 minuti sono molti di più rispetto ai 9 secondi ai quali Will Hardy ci aveva abituato. Ma non sempre in 6 minuti si riescono a fare le ciambelle con il buco. L’unica altra voce statistica diversa dallo 0 per Fontecchio è stato un rimbalzo difensivo catturato, per un plus/minus di -6.

C’è da dire che ormai è già un idolo nello Utah, tant’è che persino Eric Walden, giornalista del The Salt Lake Tribune, ha scritto su Twitter chiedendo più minuti per Fontecchio.

Simone Fontecchio minutes! — Eric Walden (@tribjazz) October 27, 2022

Stiamo a vedere se nel match contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic, già battuti nella serata inaugurale, l’italiano avrà un po’ più di spazio, almeno una dozzina di minuti. Al momento sembra che il suo coach lo reputi fondamentale per i back to back.

