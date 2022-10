Ancora una grandissima notte per Paolo Banchero, la migliore delle 5 in NBA, ma niente vittoria per gli Orlando Magic. Il ragazzo italo-americano nato a Seattle ha chiuso con 29 punti, 8 rimbalzi, 4 assist, 1 rubata e 1 stoppata in 37 minuti sul parquet.

Purtroppo, nonostante un Banchero così, Orlando non riesce a sbloccarsi, non ottenendo perciò il primo successo stagionale. La franchigia della Florida ha perso 103 a 92 contro i Cleveland Cavaliers, guidati da ben 6 giocatori in doppia cifra, tra cui svettano i 22 punti di Evan Mobley.

Dopo essere stato nominato rookie della settimana dall’NBA Rookie Ladder, Paolo Banchero continua a stupire il mondo NBA perché è il primo giocatore in 40 anni ha chiudere con almeno 120 punti, 35 rimbalzi e 15 assist dai tempi dell’ex Fortitudo Bologna, Dominique Wilkins.

Paolo Banchero is the first player in their first five career games to total 120+ points, 35+ rebounds, and 15+ assists, since: Dominique Wilkins in 1982-83 (124 pts, 40 reb, 16 ast) pic.twitter.com/foEl0p84RP — NBA.com/Stats (@nbastats) October 27, 2022

Inoltre è la terza prima scelta assoluta di un Draft NBA a segnare almeno 20 punti nelle prime 5 gare in NBA. Numeri davvero incredibili che lo mettono subito nell’Olimpo del basket NBA.

Resta però sempre quel problema delle 0 vittorie in 5 confronti. Naturalmente più di così il classe 2002 difficilmente può fare. Canestro fa canestro, prendere rimbalzi prende rimbalzi. Sono i compagni che non gli riescono a dare il supporto di cui avrebbe bisogno. Ma non è che si tratta di una strategia per arrivare a Victor Wembanyama?