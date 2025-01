Paolo Banchero pronto al rientro: ecco quanto tornerà in campo

Paolo Banchero, star degli Orlando Magic, è vicino al ritorno in campo e potrebbe rientrare già in una delle prossime due partite casalinghe. Secondo quanto riferito da Shams Charania di ESPN, Banchero potrebbe essere disponibile giovedì nella sfida contro i Minnesota Timberwolves o venerdì contro i Milwaukee Bucks.

Banchero, pilastro fondamentale dei Magic, ha già dimostrato di essere tra i giocatori più promettenti della NBA. La sua assenza si è fatta sentire nelle ultime gare, soprattutto sul fronte offensivo, dove il suo apporto è essenziale sia come realizzatore che come facilitatore per i compagni. Anche perché nelle ultime settimane all’infortunio dell’italo-americano si sono sommati quelli di Franz Wagner, Mo Wagner e Jalen Suggs.

Il rientro di Paolo Banchero è atteso con impazienza dai Magic e arriva con un certo ritardo, visto che secondo le prime stime il giocatore sarebbe dovuto tornare in campo prima di Natale. La franchigia mira migliorare il loro bilancio stagionale di 22-16, un record di tutto rispetto che la vede al quarto posto nella Eastern Conference nonostante le già citate assenze.

Con il suo talento, Banchero è pronto a tornare a fare la differenza come stava facendo a inizio stagione, mantenendo 29.0 punti, 8.8 rimbalzi e 5.6 assist di media, prima di saltare 31 partite per una lesione al muscolo obliquo (stesso infortunio subito anche da Franz Wagner).