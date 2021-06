Parte subito il mercato NBA: i Celtics cedono Kemba Walker ai Thunder

È una stagione molto particolare, così particolare che si possono concludere scambi anche durante i Playoff, ovviamente solo le squadre già eliminate (normalmente la stagione sarebbe finita a inizio giugno con le Finals). E così i Boston Celtics hanno ceduto Kemba Walker agli Oklahoma City Thunder in un vero e proprio affare-bomba, annunciato da Adrian Wojnarowski. Non era un segreto che Walker fosse in partenza, ma forse non ci si aspettava uno scambio così presto. Insieme alla point guard, OKC ottiene anche la 16° chiamata assoluta al prossimo Draft, che si terrà a fine luglio, e una scelta del secondo turno 2025.

Dall’altra parte i Thunder cedono ai Celtics Al Horford, Moses Brown e una scelta del secondo turno 2025. Horford torna così a Boston due anni dopo averla lasciata per firmare in free agency con Philadelphia. Il portoricano ha saltato tutta la seconda parte di stagione regolare per scelta della dirigenza, in modo da perdere più partite possibili e nel frattempo dare più spazio ai giovani. Horford, 35 anni compiuti da poco, ha ancora due anni di contratto garantiti: 27 milioni di dollari nella prossima stagione e 26.5 in quella successiva.

Anche Kemba Walker ha altri due anni di contratto, ma a cifre superiori. La point guard guadagnerà 36 milioni di dollari l’anno prossimo e poi avrà un’altra stagione a 37.6 milioni di dollari che sarà una Player Option.

È la prima trade portata a termine da Brad Stevens nell’inedito ruolo di presidente.

