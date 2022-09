Partita perfetta della Germania: Giannis e la Grecia eliminati

Germania – Grecia 107-96

(31-27, 26-34, 26-10, 24-25)

La Germania si conferma una delle squadre più in forma di questo Europeo battendo nettamente la Grecia in una gara in cui i tedeschi hanno tirato col 49% dal campo e col 55% da tre punti (17/31). Giannis Antetokounmpo sembrava indirizzato verso una tripla-doppia nel primo tempo, ma si è dovuto fermare a 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist a causa dell’ottima difesa avversaria, guidata da un Daniel Theis da 13 punti e 16 rimbalzi.

Gli attacchi sono fenomenali già in apertura, con rarissimi errori da entrambe le parti. Giannis inizia subito forte, segnando e facendo segnare i compagni in versione playmaker aggiunto. Le triple di Theis, Schroder, Wagner (due volte) e Obst, tutte consecutive, lanciano la Germania fino al +11. La Grecia rientra con un break di 3-13 chiuso da un alley-oop tra Sloukas e Thanasis Antetokounmpo: gli ultimi 3 punti della frazione sono ellenici, con i biancoblu che arrivano al 10′ avanti 31-27. La precisione al tiro di ambedue le squadre non si placa nel secondo quarto, i tedeschi tornano a +7 ma la Grecia torna a -2 sull’asse Giannis-Larentzakis. La superstar dei Bucks tiene in partita gli ellenici nonostante le percentuali della Germania da tre punti, nel finale ci pensa Sloukas con 5 punti consecutivi, tra cui un canestro sulla sirena da centrocampo, a portare avanti i suoi al 20′ per 57-61.

Nel secondo tempo, dopo qualche minuto di equilibrio, si riaccende la Germania con uno scatenato Franz Wagner. I tedeschi realizzano un parziale di 20-1 e a +15, Giannis risponde con qualche canestro di puro atletismo ma il terzo periodo è tutto della Germania: all’ultima pausa la squadra di coach Herbert sono avanti 83-71. Nel quarto periodo una tripla da lontanissimo, in step back, del solito Wagner e un altro canestro di Theis valgono il nuovo +14. La Germania non si guarda più indietro, mentre Giannis viene espulso per un secondo anti-sportivo (il primo lo aveva preso nel primo tempo). Nel finale espulsione anche per Schroder a risultato acquisito, i tedeschi volano in semifinale col punteggio di 107-96.

Germania: Schroder 26, Wagner 19, Lo 3, Giffey 3, Voigtmann 8, Theis 13, Wohlfarth-Botterman, Hollatz, Weiler-Babb 6, Thiemann 10, Obst 19, Sengfelder.

Grecia: Agravanis 7, G. Antetokoumpo 31, K. Antetokoumpo, T. Antetokoumpo 4, Calathes 2, Dorsey 13, Larentzakis 18, Lountzis, Papagiannis 6, Papanikolau 7, Papapetrou, Sloukas 8.