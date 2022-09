Petteri Koponen ha giocato la sua ultima partita: si ritira

Quella di oggi contro la Spagna è stata l’ultima partita di Petteri Koponen, eterno giocatore finlandese visto in Europa con le maglie di Virtus Bologna, Khimki, Barcelona, Bayern Monaco e Reggio Emilia. Nell’ultima stagione Koponen, che ad aprile ha compiuto 34 anni, era tornato in patria, agli Helsinki Seagulls.

Il giocatore ha annunciato il proprio ritiro sui social, con una foto della sua Nazionale, la Finlandia, arrivata vicinissima alla semifinale di EuroBasket. Lui in questo torneo è stato un comprimario, giocando 14′ di media e segnando 5.0 punti a partita ma per anni, prima dell’avvento di Markkanen, è stato il miglior giocatore della Nazionale nordica.

Thank u basketball❤️ Forever grateful for everything this game gave me pic.twitter.com/xQpcmHOQIj

— Petteri Koponen (@KoponenPetteri) September 13, 2022