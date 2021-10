Pau Gasol ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro

La notizia era nell’aria da una settimana, oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Pau Gasol, 41 anni, si ritira dal basket giocato dopo aver giocato l’ultima Olimpiade, la sua quinta, con la Spagna.

Il lungo catalano era tornato in campo nella seconda parte della scorsa stagione col Barcellona, dopo quasi due anni di stop. Gasol ha vinto tutto in carriera: due titoli NBA con i Lakers di Kobe Bryant, un mondiale, tre europei e due argenti olimpici con la Spagna. In più anche sei convocazioni all’All Star Game, l’inserimento per due volte nel secondo quintetto All-NBA e due volte nel terzo, il Rookie of the Year del 2002 con Memphis, i tre campionati spagnoli di cui uno da MVP delle Finali col Barcellona, l’MVP del Mondiale 2006, i due MVP di EuroBasket e i tre titoli di capocannoniere di EuroBasket.

Un palmares che in pochi, nella storia del basket europeo, sono stati capaci di accumulare. Per Pau Gasol, leggenda della pallacanestro spagnola e mondiale, futuro Hall of Famer, si chiude un capitolo di vita.

It’s the end of an era as @paugasol retires from basketball as an all-time great. Gracias Por Todo Pau ❤️🥺@FIBAWC Champion and MVP

3 x @EuroBasket 🏆🏆🏆 and 2 x MVP

7 x @EuroBasket Medals 🥇🥇🥇🥈🥈🥉🥉

3 x @Olympics medalist 🥈🥈🥉 pic.twitter.com/xXpa2f01UP — FIBA (@FIBA) October 5, 2021