Paul Pierce dice la brutale verità sul “vecchietto” Klay Thompson

Klay Thompson e i Golden State Warriors hanno iniziato la stagione NBA 2023-24 in modo altalenante. Gli Warriors sono attualmente sotto di una partita rispetto al 50% di vittorie -sconfitte, 8-9, e finora Thompson è sembrato a tratti il cugino scarso di se stesso, visto che le sue percentuali di tiro in stagione sono ancora ben al di sotto delle sue medie in carriera.

Di recente, l’ex leggenda dei Boston Celtics, Paul Pierce, ha detto una brutale verità sulle difficoltà di Klay Thompson e sul loro significato per gli Warriors in futuro.

“Steph Curry è sempre un grande, ma se non hai un Klay Thompson di alto livello, è diverso”, ha detto Paul Pierce su Klay Thompson al podcast KG Certified dell’ex compagno di squadra dei Celtics Kevin Garnett, via SHOWTIME Basketball. “Non puoi essere lo stesso a livello difensivo. Ricordate che Klay è stato uno dei migliori giocatori sui due lati del campo ad un certo punto della sua carriera, ma ora, con l’avanzare dell’età, questi compiti difensivi con queste giovani stelle sono difficili. Deve fare la guardia a Devin Booker, deve fare la guardia a Jaylen Brown. Deve difendere su questi giocatori… quando hai tanti chilometri alle spalle e l’età che avanza, è dura”.

“Steph is great, but if you aren’t getting a high level Klay Thompson… it’s different.” – Paul Pierce @PaulPierce34 thinks Klay’s vet legs has made him one dimensional and the young boys are cooking him on defense 👀 what y’all think of P’s take? https://t.co/0I5hKmMWsD pic.twitter.com/YniyATtcka

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) November 28, 2023