Quando una franchigia di successo e vincitrice di un campionato inizia a perdere sempre più spesso e contemporaneamente riceve tanta negatività, è ragionevole prevedere la fine di quell’impero un tempo orgoglioso. Molti tifosi hanno già tentato di farlo con i Golden State Warriors dopo che Draymond Green ha colpito Jordan Poole, ma la squadra ha evitato il disastro.

L’organizzazione si è separata da Poole e ha portato il futuro Hall of Famer Chris Paul per aiutare a tenere insieme i pezzi. Un duro periodo di crisi, unito a un altro incidente di Green, ha fatto riemergere rapidamente lo scetticismo dell’opinione pubblica.

Il baromotro degli Warriors tornerà martedì sera contro i Sacramento Kings dopo essere stato sospeso per cinque partite “per aver inasprito un alterco in campo e aver afferrato con forza il centro dei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, al collo in modo antisportivo e pericoloso”. Il sentimento all’interno degli Warriors in merito alla questione Draymond Green non sembra essere quello di un’esultanza armoniosa.

“Una fonte della squadra ha detto a ESPN che l’ultima sospensione di Green probabilmente non farà deragliare la stagione, ma è arrivata in un momento inopportuno, in mezzo a una striscia di sconfitte di 3 partite e con Curry fuori dalla formazione”, ha riferito Kendra Andrews di ESPN. “Una fonte della lega ha detto a ESPN che gli Warriors sosterranno Green a prescindere da ciò che farà, mentre un’altra fonte della squadra ha detto a ESPN che gli Warriors hanno perso la possibilità di disciplinarlo dopo non averlo ritenuto responsabile del pugno a Poole”.

Leggi anche: Mark Cuban vende la maggioranza dei Mavs, ma continuerà a guidare la franchigia