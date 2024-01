Paul Pierce SMINUISCE la prestazione di Doncic: “Mi manca la difesa NBA…”

Ieri notte Luka Doncic ha disputato probabilmente la sua miglior partita in carriera, chiudendo con un bottino che in NBA si è visto pochissime volte: 73 punti, solo due giocatori nella storia hanno fatto meglio (Wilt Chamberlain e Kobe Bryant). Ma la gara dello sloveno è stata un dominio continuo, con gli Atlanta Hawks che non hanno trovato una soluzione al rebus-Luka. Doncic ha tirato 25/33 dal campo, un irreale 75.8% che sale a 91% se consideriamo la True Shooting %, una statistica che da un “peso” maggiore ai tiri da tre punti (8/13 contro gli Hawks). Il tutto aggiungendo 10 rimbalzi e 7 assist. Insomma, una gara che rimarrà nei libri di storia della NBA ed esaltata da tutti, a partire dai colleghi come Draymond Green. Ma non da Paul Pierce, che su X ha postato un commento amaro.

“Dannazione, mi manca la difesa in NBA…” ha scritto Pierce, volendo quindi sottolineare come questi exploit realizzativi (qualche giorno fa anche Joel Embiid aveva segnato 70 punti e ieri notte Devin Booker ne ha invece messi 62 contro Indiana) siano secondo lui dovuti ai demeriti delle difese.

Damn I miss Defense in the NBA — Paul Pierce (@paulpierce34) January 27, 2024

Quello introdotto da Pierce è un argomento di cui si parla sempre molto. Rispetto anche solo a 10 anni fa, quel che è certo è che i ritmi di gioco si siano alzati tantissimo, generando quindi punteggi più alti sia per i risultati finali che per le prestazioni individuali. A questo c’è sicuramente da aggiungere il maggiore impatto del tiro da 3 punti e una tutela degli attaccanti da parte degli arbitri (ieri Doncic ha tirato 15/16 ai liberi), ma il dibattito sulle difese è destinato a rimanere aperto ancora a lungo.