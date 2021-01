Paura Brindisi: Harrison si fa male ed è costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio

Tanta paura per l’Happy Casa Brindisi, che perde D’Angelo Harrison per gli ultimi due quarti della partita contro Burgos, a causa di un infortunio al ginocchio. L’entità dell’infortunio è sembrata fin da subito molto seria, con la guardia americana rimasta a terra dolorante per alcuni minuti.

Dai primi aggiornamenti in diretta sembrerebbe essere stata riscontrata un’iperestensione del ginocchio, ma con gli esami strumentali da effettuare nei prossimi giorni si capirà con maggiore certezza per quanto tempo Brindisi dovrà fare a meno del suo top scorer.