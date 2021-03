Paura in NCAA: un arbitro collassa in campo durante USC-Gonzaga

Attimi di grande paura durante la gara tra USC e Gonzaga valida per le Elite Eight del Torneo NCAA che in queste settimane si sta disputando a Indianapolis. Bert Smith, uno dei tre arbitri della partita, all’improvviso ha perso i sensi mentre era in campo, vittima di un malore che ovviamente ha portato all’interruzione del gioco.

Bert Smith, veteran NCAA official, just collapsed on the court. He's now on his feet. pic.twitter.com/BOhBvJT01U — Timothy Burke (@bubbaprog) March 30, 2021

Smith fortunatamente si è ripreso dopo poco e, con una barella, è stato portato immediatamente negli spogliatoi per maggiori accertamenti.

Referee Bert Smith was stretched off after collapsing in the USC-Gonzaga game. Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/WZXo7V7nbv — Bleacher Report (@BleacherReport) March 30, 2021

