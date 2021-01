Pazzesco finale di partita ad Atene, la spunta il Barcellona contro l’Olympiacos

OLYMPIACOS 74-76 BARCELLONA

(12-21, 18-19, 23-10, 16-21)

Il Barcellona ritorna capolista in solitaria aspettando la partita di domani del CSKA battendo ad Atene l’Olympiacos dopo una partita sul filo dell’equilibrio fino all’ultimo e decisa in un finale controverso. Il Barcellona domina il primo quarto scappando anche sul +12 ma pian piano l’Olympiacos recupera punti fino al terzo quarto in cui con un parziale di 11-0 ritorna prima in parità e poi avanti nel punteggio. Nel quarto quarto nessuna delle due squadre riesce a staccare gli avversari e si arriva a due minuti dalla fine sul 70-70, Spanoulis con due penetrazioni va a bersaglio ma a ogni canestro risponde Mirotic, prima da sotto canestro e poi dalla lunetta. A 20 secondi dalla fine sul 74-74 Sloukas perde palla, sul ribaltamento gli altri fischiano un fallo a 6 secondi dalla fine per un contatto, non propriamente netto, ai danni di Higgins. Bartzokas protesta e gli arbitri lo puniscono anche con un tecnico scatenando l’ira della panchina greca (con lo stesso coach che urla “avete deciso la partita”). Mirotic sbaglia il libero del tecnico, Higgins fa 2/2 e sul possesso finale Spanoulis spara la preghiera che non tocca il ferro ma ci sono addirittura tre rimbalzi offensivi dei suoi compagni, l’ultimo dei quali di Printezis va a segno ma con qualche decimo di ritardo rispetto al suono della sirena che così decreta la vittoria dei blaugrana.

Olympiacos: Mckissic 18, Spanoulis 12, Sloukas 11.

Barcellona: Mirotic 16, Higgins 14, Calathes 12.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!