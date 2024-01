Pedone, Pres. Udine dopo la sconfitta con la Fortitudo: “TUNNEL DEGLI ORRORI mai visto prima”

Al termine della partita contro la Fortitudo Bologna, il Presidente dell’Apu Old Wild West Udine Alessandro Pedone ha dichiarato:

“Udine è una squadra di galantuomini, che ci tengono alle buone maniere. Abbiamo pertanto fatto di tutto per restituire la cortesia ricevuta all’andata dalla F, mettendo in scena un tunnel degli orrori mai visto prima. Complimenti a Bologna, buon anno a tutti. Rientriamo velocemente in noi stessi e testa e cuore al derby di venerdì prossimo!”.

Ricordiamo che la Udine di Pedone è una delle favorite a salire in Serie A insieme alla Fortitudo Bologna, con le aquile che ora sono primi in classifica, con una vittoria in più dell’Unieuro Forlì.

Sappiamo però che ai playoff può succedere tutto e il contrario di tutto, perciò non saremmo stupiti di vedere diverse outsider salire in Serie A, come per esempio successo con Pistoia lo scorso giugno contro la Pallacanestro Cantù.

Nel frattempo questa sconfitta contro la Effe non ha avvicinato i bianconeri alla vetta della classifica di Serie A2, anzi, li ha allontanati, poiché ora distano 2 successi e si trovano attualmente al 4° posto.

Immagine in evidenza: Apu Udine

