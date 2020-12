Per i GM della NBA il Rookie of the Year non sarà la prima scelta assoluta

Fra le consuete previsioni fatte dai general manager NBA c’è anche quella riguardo il vincitore del premio di miglior rookie della stagione, oltre a quelle sulla squadra che si aggiudicherà l’anello, sul miglior coach, sull’MVP e sulle franchigie ad aver condotto il mercato più convincente.

Per quanto riguarda le matricole non sembra esserci grande fiducia, almeno a breve termine, su Anthony Edwards, selezionato con la prima scelta assoluta dai Minnesota Timberwolves: soltanto per il 7% dei gm sarà lui il Rookie of the Year. Il riconoscimento, secondo il 39% dei dirigenti, andrà a LaMelo Ball (terza scelta – Charlotte Hornets), dietro di lui James Wiseman, centro scelto dagli Warriors con la #2, che ha raccolto il 29% delle preferenze. Sul terzo gradino del podio Obi Toppin, chiamata n.8 dei Knicks, che sarà il ROY per il 18% dei votanti.

