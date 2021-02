Per Josh Bostic sarà addio a Reggio Emilia, ma il futuro sembrerebbe essere ancora in Italia

È ormai giunta al termine l’avventura di Josh Bostic alla Pallacanestro Reggiana: la separazione sarà ufficializzata in questi giorni, i biancorossi hanno già ingaggiato il suo sostituto. Per l’americano però il futuro sarà probabilmente ancora in Italia: come riporta BasketTime, su Bostic ci sarebbero sirene dalla Serie A e dalla Germania.

In Italia sarebbe gradito in particolare alla Happy Casa Brindisi, che lo ingaggerebbe per sopperire agli infortuni di D’Angelo Harrison e James Bell. Anche Scafati avrebbe fatto un sondaggio, ma ovviamente peserà la categoria nonostante le ambizioni dei campani di salire in Serie A.

In questa prima metà di stagione con Reggio, Bostic ha mantenuto 13.7 punti di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.