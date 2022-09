Perché Alex Caruso non può cambiare il numero di maglia

Dopo la morte di Bill Russell, la NBA ha deciso di ritirare il n°6 in sua memoria.

Nessun giocatore, perciò, potrà avere il #6 sulle spalle da adesso in poi, ad eccezione di quanti lo avessero già prima della scomparsa della leggenda dei Boston Celtics.

Alex Caruso però avrebbe comunque voluto rendere omaggio a Russell rinunciando al suo numero. La NBA però gli ha impedito di farlo perché la sua maglia è una delle 75 più vendute.

Alex Caruso said he did give some thought to changing No. 6 in honor of Bill Russell but was told he couldn’t because his jersey is in top 75 for jersey sales. All teams are wearing No. 6 patches on uniforms. Said he would revisit decision next season.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) September 26, 2022