Rodrigo Palacio sul campo da basket: i video dei primi canestri e i complimenti di Delfino

Qualche giorno fa avevamo anticipato come Rodrigo Palacio si stesse apprestando ad iniziare una seconda carriera nel basket, Serie D. Oggi il giocatore, dopo essersi ritirato ufficialmente dal calcio, si è ufficialmente proclamato un giocatore di basket “amatoriale”, come recita la sua nuova bio di Twitter (dove ha anche cambiato l’immagine del profilo, in cui ora indossa la maglia di Ben Simmons ai Sixers).

L’ex calciatore di Genoa, Inter, Bologna e Brescia, oltre che di Boca Juniors e della Nazionale argentina, ha postato sui social i primi video con la palla a spicchi in mano. Prima un video vecchio, di quando ancora si allenava col Bologna, poi uno di un paio di giorni fa, uno dei canestri segnati in amichevole contro un’altra formazione di Serie D (14 punti alla fine per lui).

Que nadie te diga hasta que edad podes jugar al básquet 🏀❤️ pic.twitter.com/OpNfJt0QaU — Rodrigo Palacio (@PalacioRodrigoS) September 27, 2022

“Non lasciare che qualcuno ti dica a che età puoi giocare a basket” ha scritto Palacio, che poco dopo ha ricevuto i complimenti del connazionale e amico Carlos Delfino. “La leggenda narra che se sei nato a Bahia Blanca, prima di un biberon, prendi in mano un’arancia [la palla da basket, ndr]” ha risposto l’ex calciatore all’amico.

Cuenta la leyenda que en Bahía Blanca naces y antes de agarrar un biberón agarras una anaranjada 😉 https://t.co/eW4G1F7u6X — Rodrigo Palacio (@PalacioRodrigoS) September 27, 2022