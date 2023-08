Tim Duncan e Tony Parker hanno trascorso molti anni insieme in NBA con i San Antonio Spurs e sono diventati grandi amici. Tim Duncan ha giocato a San Antonio dal 1997 al 2016 e Tony Parker dal 2001 al 2018. I due facevano parte dei “big three” degli Spurs, composto anche da Manu Ginobili. I tre sono stati insieme dal 2002 al 2016 e hanno vinto quattro campionati NBA insieme. Anche se alla fine sono andati molto d’accordo, Tim Duncan pare non abbia parlato con Tony Parker quando quest’ultimo era un rookie.

La point guard ne ha parlato di recente e ha spiegato perché Duncan non gli parlava e la sua spiegazione ha suscitato molte risate nella comunità NBA.

“Nel mio anno da rookie Timmy non mi parlava. La gente pensa che io sia pazzo quando lo dico, ma è vero. A Timmy non piacciono i francesi. Non gli piace il mio accento francese”.

"My rookie year Timmy didn't talk to me. People think I'm crazy when I say that but it's true. Timmy don't like French people. He doesn't like my French accent."

