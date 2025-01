Perché è saltato il trasferimento di Thomas Heurtel al Barcelona? L’hanno spiegato il francese e il suo agente

Il rapporto tra Thomas Heurtel e il Barcelona ha vissuto un nuovo capitolo tumultuoso. Il club catalano ha comunicato ufficialmente che il giocatore francese non farà parte della squadra, a seguito di una riunione d’emergenza tenutasi venerdì mattina a Parigi. Tra i partecipanti, il presidente Joan Laporta, il direttore sportivo Mario Fernandez e l’allenatore Joan Penarroya.

La decisione è arrivata dopo che i media spagnoli avevano riportato un presunto accordo per il ritorno di Heurtel, scatenando l’ira dei tifosi blaugrana. Il presidente Laporta, preoccupato per le ripercussioni sociali, ha deciso di annullare il trasferimento.

La versione di Heurtel e del suo agente

Heurtel, insieme al suo agente David Carro Funes, ha organizzato una conferenza stampa a Barcellona per raccontare la sua versione dei fatti.

“Abbiamo avuto una conversazione con l’allenatore Joan Penarroya martedì. È andata molto bene, voleva Thomas nella squadra. Quel pomeriggio ci hanno chiesto il passaporto di Thomas per organizzare il viaggio, e mercoledì lui aveva già scelto il numero 3 e programmato una visita medica. Il contratto era stato concordato fino a fine stagione.”

Tuttavia, giovedì mattina, tutto è cambiato.

“Josep Cubells, direttore della sezione basket, mi ha chiamato dicendo che non si poteva fare, senza fornire spiegazioni”, ha detto l’agente. “Il motivo? Le ripercussioni sociali dopo che la notizia era trapelata, una fuga di notizie proveniente dallo stesso club”.

Un rapporto difficile con il club

Il rapporto tra Heurtel e il Barcelona era già stato compromesso nel 2021, quando il giocatore aveva negoziato con il Real Madrid invece di trasferirsi al Fenerbahce, come originariamente concordato. Questo episodio portò il club a lasciarlo all’aeroporto di Istanbul dopo una partita, mentre il resto della squadra tornava a Barcellona.

“Nessuno mi ha informato prima del volo che il contratto era stato cancellato”, ha dichiarato Carro. “Barcelona sta mentendo se dice il contrario.”

Durante la conferenza stampa, Heurtel ha ricordato l’episodio di Istanbul:

“Non fu il Barça a lasciarmi lì, ma una persona che aveva tutti sotto pressione. Ora è peggio, perché c’è la mia famiglia di mezzo. È una totale mancanza di rispetto”.

Thomas Heurtel si è detto deluso dal trattamento ricevuto dal Barcelona:

“Pensavo di potermi ritirare qui. Penarroya era entusiasta di avermi, Navarro mi ha scritto dicendo che non vedeva l’ora di vedermi arrivare. Mi sento come se il Barça avesse riso di me un’altra volta”.

