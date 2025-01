Fanta-LBA: analisi match e consigli per la 14a giornata!

Anno nuovo e nuove sfide ci attendono al Fanta-LBA, non possiamo farci trovare impreparati!

Vicini al giro di boa della Regular Season, sono ancora da aggiudicarsi gli ultimi slot per le Final-Eight di Coppa Italia programmate a Torino dal 12 al 15 Febbraio!

Diamo uno sguardo ai match di giornata e al quintetto ideale.

Apre il turno la sfida Treviso – Brescia: i veneti possono far valere il fattore campo per tentare l’assalto a un posto nelle prime 8 non sono nuovi a imprese casalinghe; Brescia è la capolista pari-merito con Trapani e sta girando a mille, con i giocatori chiave nel pieno dello splendore atletico. Da monitorare Olisevicius, ai box per problemi tendinei: può andare a referto, ma può patire una scarsa condizione. Intanto Alston in odore di taglio: pronti interventi di mercato. Pronostico: vittoria Brescia.

Dopo la sanguinosa disfatta di Varese, Napoli non può più concedere nulla tra le mura amiche se vuole provare a giocarsi la salvezza, ad oggi risonante come impresa. Treier non in buono stato, Green sta ritrovando una buona fiducia al tiro (20 punti nell’ultimo match). Tortona orfana di Gorham, ma non è un dramma vista l’enorme lunghezza del roster. I leoni sono nettamente favoriti.

Sassari – Varese protende verso i sardi. Ancora out Sokolowski, a questo punto in probabile lista partenti dopo l’arrivo di Gazi. Per i lombardi ha esordito bene Bradford contro Napoli (13 punti) e continuano a registrare cose positive sia Librizzi che Hands. I padroni di casa proveranno a mettere la partita su ritmi più blandi per sfruttare i vantaggi.

L’EA7 Milano non può lasciare per strada altri punti dopo le 5 sconfitte finora maturate, sia per blindare il piazzamento nella 4 giorni di Torino sia per risalire una classifica che finora la vede settima. Pistoia terz’ultima e in difficoltà, ma ha dimostrato un gran proud nel quarto quarto a Brescia, sfiorando l’impresa dopo una clamorosa rimonta. Il neo-acquisto Cooke non è stato ancora tesserato e non ci sarà. Il principale indiziato al taglio è Andrew Smith, finora registrante una sola presenza. 2 secco.

Scafati è favorita in casa contro Trieste. Il PalaMangano è un fattore e finora i gialloblu non hanno mai sfigurato nonostante qualche sconfitta maturata. Ancora fuori dal referto Akin, la cui permanenza è ormai ai titoli di coda. Trieste tra le squadre meno in forma del momento: la partenza a razzo di inizio stagione è stata seguita da un filotto di sconfitte, ma ci sono ancora chances per uno slot alle Final Eight. Nessun assenza prevista. Peschiamo il capitano del quintetto Fanta-LBA dal club campano!

La Reyer Venezia è guarita? La vittoria in EuroCup contro la fortissima Valencia ci suggerirebbero di si. Così come la recente vittoria in campionato a Trieste. E’ ora di cambiare marcia dopo un inizio stagione complicatissimo soprattutto causa infortuni. Ma al Taliercio arriva Trapani Shark ed è prevista una partita spettacolare. Nessun assenza per i lagunari; per i siciliani rientrano Yeboah e Robinson: resta fuori referto per scelta tecnica Gabe Brown. Fattore campo inciderà? Venezia vincente.

Trento è reduce dalla sconfitta a Tortona ma chiuderà il girone d’andata tra le prime della classe grazie a uno straordinario inizio campionato. Al PalaDolomiti arriva Cremona, franchigia ferma a quota 4 punti che ha appena esonerato coach Cavina (sederà Brotto in panca alla prossima). Inutile dire che i padroni di casa sono stra-iper-favoriti.

Il derby emiliano Reggiana – Bologna è la super-sfida di giornata. Il PalaBigi si prospetta caldissimo e il rientro di Jamar Smith contribuirà a renderlo tale. Resta out probabilmente Gombauld. Bologna impegnata ad Atene (vs Pana) sole 48 ore prima può arrivare al match poco concentrata. In ogni caso, entrambe sono ferme a quota 18 e la qualificazione alle final eight non è in discussione.

QUINTETTO DI GIORNTATA

Coach: Paolo Galbiati

Play/Guard 1: ROB GRAY (c)

Play/Guard 2: BRYAN FOBBS

Ala 1: ANTHONY LAMB

Ala 2: ZACH LEDAY

Centro: MFIONDU KABENGELE

Panchina: Librizzi (6th), Veronesi, Chillo, Candussi, Treier.

Buon Fanta-LBA!

