Perché Iffe Lundberg ha rifiutato Boston per il Partizan?

Iffe Lundberg, ex giocatore della Virtus Bologna e neo giocatore del Partizan Belgrado, ha rivelato che i Boston Celtics l’hanno fortemente cercato ma non ha avuto dubbi nel firmare con la formazione serba.

“Non è stata una scelta difficile per me. Può sembrare un po’ folle, ma non avevo alcun dubbio. Sarei diventato qualcosa come il 15° uomo della squadra. Quindi, niente di garantito o di opportunità di gioco. Non mi interessa più. Ho bisogno di tempo in campo”, ha spiegato il nuovo giocatore del Partizan.

“Mi tenevano nel loro radar da molto tempo. Mi hanno chiamato un paio di volte negli ultimi due anni. Questa è stata la terza volta e si rivelerà quella buona. Sono molto eccitato per il futuro, giocherò per il miglior allenatore, davanti ai migliori tifosi, nella migliore arena. Sarà pazzesco”, ha sottolineato Lundberg con entusiasmo.

Ciò che ha attirato Lundberg tra le fila del Partizan è stata la garanzia di ottenere minuti come playmaker, una promessa che ha attirato anche Dante Exum al club due anni fa.

“Posso dire molte cose positive sul Partizan. La cosa più importante è che il loro stile di gioco si adatta perfettamente al mio stile. Mi seguono da tempo e vogliono vedermi nella posizione di playmaker, che è quella in cui mi piace di più giocare”, ha ammesso Lundberg.

Fonte: TV 2 Sport

