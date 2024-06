L’Italbasket carbura nel secondo tempo: superata la Georgia nella prima amichevole

Buona la prima per gli Azzurri di Pozzecco nell’estate che ci accompagnerà al Preolimpico di San Juan e, speriamo, poi alle Olimpiadi di Parigi. A Trento è andata in scena la prima amichevole dell’Italbasket contro la Georgia, una squadra che sarà impegnata nel Preolimpico di Riga dove gli avversari più pericolosi sono Lettonia, Brasile e Montenegro.

Alla fine l’Italia ha prevalso 79-68, dopo un avvio un po’ claudicante. È infatti la Georgia a “vincere” il primo quarto 17-23, con i canestri di Thomasson e Shengelia. Nel secondo periodo gli Azzurri si sono subito riavvicinati e con Petrucelli hanno pareggiato a quota 25. Solo 7 i punti concessi agli ospiti nella seconda frazione, fino al parziale di 9-0 azzurro che ha chiuso il primo tempo con il trio Polonara-Melli-Tonut sugli scudi.

Rientrati nel secondo tempo sul 37-30, l’Italbasket ha dovuto resistere al rientro georgiano propiziato dalla presenza sotto canestro di Goga Bitadze. Mannion, Tonut e Gallinari hanno respinto la Georgia, tornata a -1 ad un certo punto, permettendo agli Azzurri di arrivare al 30′ sul 58-51. Negli ultimi 10′ Abass e Mannion aumentano il divario, che raggiunge la doppia cifra e addirittura il +20 nel finale. C’è alla fine spazio per tutti nelle rotazioni azzurre, anche per Caruso e Casarin che riescono a segnare. A meno di 1′ dalla fine uno stop per omaggiare l’arbitro Roberto Begnis, alla sua ultima partita dopo 24 anni di carriera.

Italbasket: Spissu 3, Tonut 11, Melli 9, Polonara 12, Petrucelli 9, Mannion 9, Abass 8, Gallinari 13, Ricci 2, Bortolani 3, Casarin 1, Caruso 2, Pajola.

Georgia: Sanadze 8, Phevadze 5, Shengelia 17, Bitadze 12, Ochkhikidze, Andronikashvili 2, Jintcharadze 3, Korsantia 9, Kakushadze, Maziashvili 1, Thomasson 9, Londaridze 2.

Foto: Italbasket