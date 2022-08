Perché Italia-Francia non è un’amichevole come tante altre

Perché è Italia-Francia. Potremmo chiuderla qui. Ma in verità c’è molto di più, anche nel basket. Anzitutto è l’incontro numero 99 e a Montpellier ci sarà il numero 100. Quindi stiamo parlando di due acerrime rivali anche nella pallacanestro, che spesso si sono affrontate in tornei importanti.

Dove tutto è cominciato

Italia-Francia è stata la prima partita ufficiale della nostra Nazionale: il 4 aprile del 1926 a Milano, in canottiera bianca, e terminò con una vittoria sulla Francia per 23-17, con Carlo Canevini top scorer da 9 punti. Capite che non è un’amichevole come tutte le altre. Tra l’altro, anche nella storia della Nazionale di calcio Italia-Francia, sempre giocata a Milano, all’Arena Civica, fu la prima gara degli Azzurri.

In Francia abbiamo vinto 2 Europei

E vogliamo parlare di quanto ci portano bene i francesi? Due Eurobasket vinti, entrambi giocati in Francia, a Nantes e a Parigi. Storico quello del 1999 perché assolutamente inaspettato. Ah, come ben saprete, nel 1999 non c’era Gianmarco Pozzecco – fresco vincitore dello Scudetto della Stella con Varese – e sapete il casino che fece quando scoprì che Bosha Tanjevic non lo convocò.

Il bronzo di EuroBasket 2003 e la qualificazione olimpica

Però Pozzecco c’era nel 2003 e c’era anche nella Semifinale di Stoccolma, quando vincemmo la medaglia di bronzo contro la Francia e ci qualificammo per le Olimpiadi, dove poi vincemmo quello storico argento, eliminando quella meravigliosa Lituania. Non saremmo qui a celebrare l’Italia del 2004 se quella del 2003 avesse perso contro la Francia di un ventunenne Tony Parker. Vi invitiamo anche a rivedere quella partita commentata dal compianto Franco Casalini.

La cocente sconfitta di Tokyo

E poi naturalmente c’è da prendersi una rivincita su quella Francia che circa un annetto fa, il 3 agosto 2021, a Tokyo, ci eliminò dai Giochi Olimpici. Perdemmo 75 a 84 ma non mollammo mai il colpo, nonostante il gigante Rudy Gobert e il killer Evan Fournier.

Quest’anno siamo praticamente la squadra dell’anno scorso con un ritrovato Amedeo Della Valle e un Gigi Datome in più. Non due qualunque. Loro sono molto simili, i due NBA sopracitati ci sono sempre, come ci sono anche altri giocatori di altissimo livello. Probabilmente sono i favoriti per la vittoria dell’Europeo di Berlino però occhio che i nostri ragazzi hanno il sangue agli occhi!

Leggi anche: Gianmarco Pozzecco porterà l’Italia a vincere l’Europeo?