Virtus Bologna, il Real Madrid ci prova con un’offerta per Isaia Cordinier

La Virtus Bologna sta cercando di rialzare la testa dopo un avvio di stagione traumatico in EuroLega. La vittoria di ieri contro il Maccabi Tel-Aviv, la seconda in otto partite, può fungere da punto di partenza per la squadra di Luca Banchi, impegnata con un fittissimo calendario. Ma a fare ombra al successo contro il club israeliano ci sono le voci che vorrebbero il Real Madrid interessato a Isaia Cordinier.

Il francese, come tutta la squadra, ha vissuto un inizio di stagione altalenante, dopo un’Olimpiade stellare con la Francia. A Cordinier è stato chiesto spesso di fare la point guard, un ruolo a lui non troppo congeniale: in risposta ha prodotto 13.8 punti, 4.6 rimbalzi e 4.0 assist di media in EuroLega.

Il contratto di Cordinier scadrà la prossima estate, e secondo molti media spagnoli il Real avrebbe offerto alla Virtus 500.000€ di buyout per liberarlo subito. Non solo: i Blancos avrebbero messo sul piatto anche in classe 2006 Hugo Gonzalez come possibile contropartita tecnica. Com’è risaputo, la Virtus Bologna è alla ricerca di un lungo da aggiungere vista la prolungata assenza di Cacok e la scarsa affidabilità di Zizic, ma per investire sul mercato servono prima delle cessioni. L’ideale sarebbe liberarsi proprio di Zizic, che però non sembra voler accontentarsi di una destinazione qualsiasi (il mese scorso aveva rifiutato il Besiktas). Motivo per cui l’affondo del Real Madrid per Isaia Cordinier alla lunga potrebbe produrre risultati.

D’altronde anche i Blancos sono partiti molto male in EuroLega: la squadra di Chus Mateo ha perso 5 partite su 8, l’ultima contro Milano, ed è al momento fuori anche dal Play-in.