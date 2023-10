Perché LeBron vorrebbe possedere una quota di minoranza di una franchigia NBA a Las Vegas?

La stella dei Los Angeles Lakers, LeBron James, vuole possedere una fetta di una potenziale franchigia NBA a Las Vegas per un semplice motivo: “Sarebbe un buon affare”.

“Ha senso”, ha detto LeBron dopo il debutto nella preseason 2023-24 alla T-Mobile Arena. I Lakers sono riusciti a battere i Brooklyn Nets per 129-126. LeBron ha chiuso con 10 punti e 5 assist in 17 minuti.

LeBron era tra i pochi Lakers in NBA presenti per assistere alla vittoria dei Las Vegas Aces in gara 1 delle WNBA Finals contro i New York Liberty alla vicina MichelobULTRA Arena.

“Ovviamente ci sono i Raiders, i Golden Knights e gli Aces. La F1 è in arrivo molto presto. L’All-Star Weekend è stato qui alcune volte. C’è l’NBA Summer League… Penso che l’aggiunta di una franchigia NBA qui non farebbe altro che aumentare lo slancio che c’è in questa città. Credo che sia solo una questione di tempo, e spero di essere parte di quel tempo”.

"I would love to bring a team here. I want a team here Adam, thank you."

LeBron James laid his next move out as wanting to own a team in Las Vegas 👀pic.twitter.com/8OZRDu7aRs

