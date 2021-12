Perché l’Olimpia Milano ha deciso di puntare su Trey Kell

L’Olimpia Milano ha deciso di intervenire sul mercato di riparazione acquistando dall’Openjobmetis Varese – e pagandole un buyout di circa 70mila dollari – Trey Kell. Il playmaker, che sembrava essere promesso sposo ai Beijing Royal Fighters, ha preferito cedere alla corte di Ettore Messina, restando così in Italia.

Ma perché l’Olimpia Milano ha deciso di puntare proprio su Trey Kell?

Qualità tecniche

Kell è un giocatore con tanti punti nelle mani, come dimostrano gli oltre 15 punti di media a partita in Serie A. Ma non è solo questo. La caratteristica che probabilmente è stata maggiormente apprezzata da Messina è la difesa, in particolar modo sulla palla. Sappiamo quanto il coach siciliano stressi questo concetto. Per lui è fondamentale che la fase difensiva venga fatta alla perfezione poiché l’attacco è una diretta conseguenza della difesa.

Rotazioni

L’Armani Exhange ha subito parecchi infortuni nel reparto esterni. A parte la situazione Shavon Shields, che purtroppo si protrarrà fino a inizio primavera, nelle ultime settimane in tanti hanno dato forfait. Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney non sono proprio dei ragazzini, perciò non possono giocare tutte le partite, specialmente visto l’alto numero di gare e il livello competitivo di esse. Purtroppo Jerian Grant sta tradendo le aspettative e Tommaso Baldasso forse è troppo acerbo per entrare nelle rotazioni in EuroLega. Non si tratta del vero sostituto di Shields però in quella posizione ci sono vari finti 4 che possono giocare anche da 3 (Pippo Ricci per esempio) e poi c’è sempre la speranza che Riccardo Moraschini possa tornare presto in campo.

Conosce già la Serie A

A differenza di un americano proveniente o dalla G-League o da un altro campionato europeo, conosce già avversari e dinamiche della Serie A. Non è un fatto banale perché si dovrà solo abituare alla squadra, non al campionato. Certo, in EuroLega sarà tutto diverso perché lì il livello è nettamente più alto e poi non ci ha mai giocato. Sarà una scoperta per lui e anche per gli avversari. Ma intanto in Serie A si va sul sicuro.

Niente visto

L’ex Varese, avendo giocato più di 5 gare con la maglia dei prealpini, è già vistato. Di conseguenza l’Olimpia Milano utilizzerà un tesseramento ma non sprecherà un visto, che invece si potrà giocare più avanti, magari in concomitanza con l’inizio dei playoff.

Come potrà aiutare l’Olimpia

Certamente l’apporto più importante di Trey Kell all’Olimpia Milano dovrà essere in campionato. Probabilmente l’idea di Messina è di preservare il più possibile Delaney e Rodriguez in Italia, dando spazio in Serie A a Kell, Grant e Baldasso. Che comunque sarebbe un tris di playmaker che tutte le squadre d’Italia – Virtus Bologna a parte – desidererebbe.

Stiamo a vedere se sarà lui il giocatore che permetterà ai meneghini di continuare a tenere la barra dritta in campionato, in modo tale da non farsi scippare il primo posto in regular season dalla Segafredo Bologna.

