VIDEO: infortunio TERRIBILE per Taylor Handricks, stagione finita

È terminata dopo appena 3 partite la stagione di Taylor Handricks, nona scelta assoluta degli Utah Jazz al Draft 2023. Il sophomore ha subito un bruttissimo infortunio durante l’ultimo match contro i Dallas Mavericks. Come si vede dal video, Handricks è scivolato completamente da solo e la gamba destra gli è rimasta “sotto” il corpo. Quando ha poi disteso la gamba, è apparso evidente il grave infortunio.

Handricks si è subito portato le mani al volto per la disperazione e i giocatori a lui vicini, a partire dal compagno Walker Kessler, hanno avuto una reazione simile, molto impressionati dalla torsione del ginocchio dell’ala dei Jazz.

Gli esami hanno evidenziato per Taylor Handricks una rottura del perone che lo terrà fuori dai giochi per il resto della stagione 2024-25.

Omg!!! What an awful leg injury for Hendricks #Nba pic.twitter.com/SDu5FACBFE

— Paxton G (@Paxton_Mavs) October 29, 2024