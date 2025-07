Perché Valanciunas vuole lasciare l’NBA per il Panathinaikos?

Colpo di scena in casa Denver Nuggets e nell’intero panorama NBA: Jonas Valanciunas sarebbe pronto a dire addio al campionato statunitense per firmare con il Panathinaikos. La notizia, riportata da BasketNews, ha sorpreso fan e addetti ai lavori, soprattutto dopo il recente scambio che lo ha portato a Denver in cambio di Dario Saric.

Inizialmente entusiasta di affiancare Nikola Jokic in una franchigia da titolo, il centro lituano starebbe valutando seriamente il ritorno in Europa, attratto da un progetto tecnico ambizioso e da una proposta economica molto vantaggiosa.

Panathinaikos: progetto ambizioso e stipendio netto da star

Il contratto NBA garantiva a Valanciunas circa $10,4 milioni lordi per la stagione 2025–26, con una team option da $10 milioni per l’anno successivo. Tuttavia, una volta detratti tasse federali, statali, escrow NBA e commissioni degli agenti, il netto si ridurrebbe a circa $4,2–5 milioni.

Il Panathinaikos, invece, ha messo sul piatto un’offerta da €12 milioni netti in tre anni, pari a circa $13 milioni complessivi post-tasse. Un ingaggio comparabile a quello NBA, ma con maggiori certezze contrattuali e un ruolo da assoluto protagonista.

Un club europeo di livello NBA

Panathinaikos non è una squadra europea qualunque. Il club greco vanta un budget da €37 milioni, con €20,5 milioni dedicati a stipendi di giocatori e allenatori, il più alto in EuroLega insieme al Real Madrid. La rosa include ben sei ex NBA, tra cui Kendrick Nunn, Cedi Osman e Juancho Hernangomez, e punta chiaramente a dominare in Europa e Grecia.

Una scelta anche personale

Oltre all’aspetto economico e sportivo, per Valanciunas ci sarebbero anche motivazioni personali: Atene è una città accogliente, ben collegata con la Lituania e con uno stile di vita molto più rilassato rispetto alle grandi metropoli americane. Il clima, la cultura cestistica locale e l’affetto dei tifosi sono elementi che stanno pesando nella sua decisione finale.

Il futuro di Valanciunas

Dopo anni da protagonista in NBA, e un passato da vincente con la nazionale lituana giovanile e senior, Jonas Valanciunas potrebbe quindi tornare in Europa al Panathinaikos con un obiettivo chiaro: vincere. La trattativa è in fase avanzata, e l’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime settimane.