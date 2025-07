Koa Peat, la matricola dell’Arizona che entra nella storia della FIBA

Gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia d’oro al Mondiale FIBA U19 2025, confermandosi ancora una volta leader incontrastati del basket giovanile mondiale. In finale, Team USA ha travolto la Germania con un netto 109-76, chiudendo la competizione con un percorso immacolato. Ma la vera notizia è un’altra: Koa Peat entra ufficialmente nella storia della pallacanestro FIBA.

Koa Peat fa la storia: primo giocatore con 3 ori ai Mondiali giovanili FIBA

A soli 18 anni, Koa Peat è diventato il primo giocatore nella storia a vincere 3 ori mondiali FIBA giovanili, dopo i successi nei Mondiali U17 del 2022 e 2024.

“Sono solo grato, davvero”, ha detto Peat a BasketNews. “Tanto lavoro, tanti sacrifici, ma poter rappresentare il mio Paese così è un onore. Questo oro è anche per i miei compagni: è il risultato del lavoro di squadra”.

Peat ha anche ricordato come il suo primo trionfo rimanga il più speciale:

“La finale contro la Spagna fu durissima. Eravamo sotto, poi la rimonta. Quella partita non la dimenticherò mai.”

Dominio USA al Mondiale U19: 7 vittorie su 7 con +39 di media

Team USA ha chiuso il torneo con 7 vittorie su 7, con uno scarto medio di +39 punti. L’unica partita “complicata” è stata il quarto di finale contro il Canada (108-102), poi solo prove di forza fino alla finale contro la Germania.

“La differenza? La concentrazione. Contro il Canada siamo stati meno attenti. Nelle ultime due gare, invece, abbiamo mostrato il vero spirito di squadra.”

Una mentalità vincente costruita con i titoli

Con quattro titoli statali consecutivi vinti al liceo e tre ori FIBA, Peat si conferma un serial winner.

“Imparare a vincere aiuta a crescere. Le partite tirate, la pressione… tutte esperienze che formano un giocatore”.

Il futuro: college e ambizioni da protagonista

Ora lo aspetta il basket NCAA, dove punta già in alto:

“Voglio lavorare duro, tornare in palestra appena possibile. Il mio obiettivo? Diventare la miglior versione possibile di me stesso e lottare per il titolo NCAA”.