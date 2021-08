Pesaro, l’obiettivo sotto canestro è Zach Auguste

La Carpegna Prosciutto Pesaro continua a muoversi insistentemente sul mercato alla ricerca dell’ultimo tassello, il centro titolare. Aza Petrovic ha chiesto espressamente un giocatore d’esperienza, in grado di fare la differenza e non far rimpiangere Tyler Cain.

Secondo quanto riportato da alcuni giornali oggi in edicola, il nuovo nome che circola è quello di Zach Auguste. Il centro di ventotto anni ha giocato l’ultima stagione al Panathinaikos segnando 4.6 punti e 2.2 rimbalzi di media in Eurolega. Auguste, uscito da Notre Dame e che ha anche passaporto greco, attualmente è free agent dopo un provino sostenuto le scorse settimane con i Celtics.

Il presidente della Carpegna Prosciutto, Ario Costa, al Resto del Carlino di Pesaro ha detto:

Stiamo puntando troppo in alto? Diciamo che stiamo trattando buoni giocatori che hanno come prima opzione quella di rimanere in America o fare le coppe, ma siamo fiduciosi che uno di loro possa invece scegliere noi. A disposizione abbiamo lo stesso budget che avevamo per Tyler Cain, perché se dobbiamo spendere di più allora ci tenevamo lui.