Sassari senti Burnell: “Voglio dimostrare alla gente che giocatore sono”

Jason Burnell, che al momento è a Las Vegas dove ha giocato la Summer League con i Denver Nuggets, è già carico per la sua seconda stagione con la maglia della Dinamo Sassari

Intervistato da Dinamo TV, Jason Burnell ha parlato del suo futuro in Sardegna e delle sue aspettative per questa stagione.

Questo un estratto dell’intervista:

L’anno scorso ho imparato molto da Bilan, Bendzius e gli altri. Adesso penso che quest’anno debba fare uno step in avanti ed essere il ragazzo da cui debbano imparare, essere concentrato, essere leader.

Ho lavorato molto sul mio gioco questa estate e questa stagione mi aspetto di avere un grande anno. L’anno scorso sono stato alla Dinamo e si aspettavano determinate cose, ma la gente non sa veramente cosa posso dare.

Ho molta fiducia, credo molto in me stesso e so quello di cui la squadra ha bisogno da me. Siamo una squadra diversa rispetto all’anno scorso, ma possiamo essere competitivi sia in Champions League che in campionato.

Sono carico per come è stata costruita la squadra e tutto il coaching staff. Non vedo l’ora di lavorare, perché ho bisogno di fare un salto in avanti e dimostrare alla gente che giocatore sono.