Phoenix censura un tifoso NBA che contesta Robert Sarver con un cartello

I Phoenix Suns hanno ospitato gli Atlanta Hawks sabato sera, ma c’era molto in questa competizione oltre a una semplice partita di basket. Il proprietario del team dei Suns, Robert Sarver, è stato oggetto di titoli da giornali e quotidiani online dopo che un rapporto bomba di ESPN ha rivelato il suo presunto comportamento razzista e misogino.

Non sorprende che l’organizzazione dei Suns stia prendendo molto sul serio la questione. Tanto che sembrano vietare tutte le reazioni spiacevoli allo scandalo che potrebbero mettere in cattiva luce il grande capo della franchigia dell’Arizona. Un esempio calzante è questo cartello anti Robert Sarver che sarebbe stato confiscato dalla sicurezza dell’edificio di Phoenix a un tifoso NBA, come riportato da Tim MacMahon di ESPN:

Security just confiscated this Suns fan’s sign. It’s the first anti-Robert Sarver sign I’ve seen at the Footprint Center since the NBA opened its investigation into the allegations of racist and misogynistic behavior by the Suns owner. pic.twitter.com/jmAedJJKDX

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) November 7, 2021