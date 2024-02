Piove sul bagnato in casa Varese: Hanlan va al CSKA MOSCA!

Piove sul bagnato in casa Openjobmetis Varese, costretta a salutare il suo point-guard Olivier Hanlan, finora una delle poche note lievi di una stagione che prometteva ben altro.

Il talentuoso player canadese era legato a un contratto con i lombardi in cui figurava la nota clausola buyout, appena pagata dai russi del Cska Mosca (si parla di circa 100.000 euro).

Varese sta disputando una stagione abbastanza complicata, ritrovandosi in un limbo tra la zona retrocessione e la zona play-off sin dalle prime giornate.

La firma di Cauley-Stein, unitamente ad altri ingaggi importanti come Moretti, Hanlan e Brown, illudevano la piazza varesina di ripetere, o addirittura migliorare, la splendida stagione 2022-2023, ricca di tante vittorie e divertimento ad opera di coach Matt Brase. L’entusiasmo, in casa Varese, quest’anno non è mai decollato, salvo una scintilla portata dall’approdo di Nico Mannion, subito trascinatore in due vittorie di fila dopo l’esordio. Poi l’addio di Shahid (ingaggiato dalla Juvi Cremona in A2), il taglio di Cauley Stein (percettore di cifre troppo alte rispetto al suo rendimento), e per ultima la partenza anche di Olivier Hanlan, finora miglior realizzatore del campionato con 18.7 punti a partita e 375 totali.

Attendiamo news sul mercato in entrata.

Leggi anche: ItalBasket: giovani “scommesse” o “vecchie” certezze? Questo è il dilemma.