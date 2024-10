Graffi e morsi, scene da saloon nel derby turco di EuroLega

Scene da lotta libera nel derby turco di EuroLega tra Anadolu Efes e Fenerbahce Istanbul, vinto dagli ospiti 78-83.

La miccia si accende nel finale del terzo periodo con un canestro di Tarik Biberovic in penetrazione, in seguito al quale l’attaccante e Elijah Bryant finiscono a terra. I due, dopo essersi allacciati, rotolano in mezzo ai fotografi, dando vita a una zuffa. Bryant ne esce fuori con vistosi graffi sulla schiena ma una foto lo coglie nell’atto di dare un morso su un braccio all’avversario. L’intervento dei compagni serve a separarli a fatica.

Gli arbitri vanno all’instant replay e optano per l’espulsione di entrambi. Adesso si attendono le decisioni del giudice sportivo con probabile squalifica in arrivo per entrambi.