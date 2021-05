Boban Marjanovic è senza dubbio uno dei giocatori più amati della NBA come compagno di squadra. Il centro serbo è da tutti descritto come una persona gentile, simpatica e disponibile, mai arrabbiato se non quando si tratta di zuppa. Negli anni è diventata celebre la sua amicizia con Tobias Harris, compagno a Detroit, Los Angeles e Philadelphia prima della cessione ai Dallas Mavericks che li ha separati. In Texas però Marjanovic ha trovato un “nuovo” migliore amico, balcanico come lui, che ha sostituito Harris: Luka Doncic.

Da sempre Harris scherza sul fatto di essere stato “tradito” da Marjanovic con Doncic, e lo ha fatto anche quando ha visto le foto di ieri del duo dei Mavericks con delle felpe personalizzate dedicate proprio alla loro amicizia. Luka e Bobi, come sono stati soprannominati, sono arrivati alla partita contro New Orleans con delle felpe diventate subito popolarissime sui social. La reazione di Harris, che formava la coppia “Bobi&Tobi” con Marjanovic, non si è fatta attendere.

