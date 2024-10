Pistoia, perché Dante Calabria è rimasto seduto a guardare tutto il 1° tempo?

Ieri sera a Masnago è arrivata la prima vittoria stagionale dell’Openjobmetis Varese dopo 4 KO da oltre 100 punti subiti a partita. Quello che però ha stupito tutti è stato vedere coach Dante Calabria di Pistoia seduto tutto il primo tempo, con il suo vice Tommaso Della Rosa, fratello più grande di Gianluca, a guidare i toscani nella terra lombarda.

A fine partita i giornalisti presenti gli hanno chiesto spiegazioni e lui ha risposto in questo modo:

“Tommaso Della Rosa a condurre la squadra? È stata una decisione presa con tutto lo staff”, ha chiuso in maniera laconica l’ex giocatore di Cantù e Milano tra le tante.

Di certo non è una situazione usuale che il vice alleni con l’head coach seduto in panchina a guardare. A volte succede che gli assistant coach allenino qualche azione mentre il capo allenatore li guarda, questo succede soprattutto in NBA, ma quasi mai accade che lo facciano per praticamente metà gara.

Ricordiamo che in passato ci sono state delle piccole divergenze tra Dante Calabria e la dirigenza di Pistoia, per esempio quando a Cremona Ron Rowan decise di rimandare sul cubo dei cambi suo figlio nemmeno 1 minuto dopo che era stato sostituito oppure quando settimana scorsa contro Venezia ha allenato lo stesso Presidente per quasi tutta la partita in assenza di Calabria a causa di un piccolo problema di salute.

Stiamo a vedere se questa situazione di Tommaso Della Rosa e Dante Calabria succederà più volte in stagione oppure se si è trattata di un unicum casuale.

Immagine in evidenza: Pistoia Basket 2000