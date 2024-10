Caitlin Clark meglio di Messi e Ronaldo tra i fenomeni nel marketing

La stagione da record di Caitlin Clark da rookie l’ha fatta entrare nella 15ª classifica annuale degli atleti più vendibili di SportsPro, davanti a Messi e Ronaldo.

This year's #SP50MM top ten…

1️⃣ Simone Biles

2️⃣ Vinicius Junior

3️⃣ Lebron James

4️⃣ Caitlin Clark

5️⃣ Lionel Messi

6️⃣ Rebeca Andrade

7️⃣ Kylian Mbappe

8️⃣ Ilona Maher

9️⃣ Cristiano Ronaldo

🔟 Katie Ledecky pic.twitter.com/vkoo2lTXgP — SportsPro (@SportsPro) October 22, 2024

Caitlin Clark è entrata nella top five come quarta atleta più vendibile, dopo LeBron James e davanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il riconoscimento della lista ha cementato l’influenza della Clark nello sport femminile.

“Il responsabile marketing della WNBA, Phil Cook, ha descritto al meglio l’arrivo della Clark nella lega come un momento simile a quello dell’ingresso di Tiger Woods nel PGA Tour”, ha dichiarato ad Axios il vicedirettore di SportsPro Ed Dixon.

La commerciabilità è un fattore incredibilmente importante per le atlete della WNBA, che in genere guadagnano una percentuale minore rispetto alle loro controparti maschili. Nonostante Clark abbia solo una stagione all’attivo, Dixon ha detto che è già stata “trasformativa” nello spazio del marchio e lo sarà nei prossimi anni.

Lo scorso anno ha concluso accordi con Nike, Wilson, Gatorade e State Farm.

“Wilson mi ha accompagnato in alcuni dei momenti più importanti della mia carriera”, ha dichiarato Clark in un comunicato stampa sulla collaborazione con Wilson. “Non potrei essere più entusiasta di continuare a far progredire il basket insieme a loro”.

