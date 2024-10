Pistoia, come si è comportato Eric Paschall dopo 3 gare fuori?

Nel posticipo di ieri sera a Masnago è arrivata la prima vittoria stagionale di Varese ed è successo contro la Pistoia di Eric Paschall, il quale aveva giocato una sola gara nelle prime 4, facendo veramente molto male. Ma come si è comportato ieri sera?

Anzitutto diciamo che lo straniero che gli ha lasciato il posto è stato Elijah Childs, il quale sta viaggiando a 6.5 punti di media a partita. Bene ma non benissimo come si suol dire in questi casi.

Eric Paschall ha giocato solo 14 minuti con Pistoia, a dimostrazione che non è ancora in forma per poter tenere minuti elevati tra i 20 e i 30 giri di lancette, segnando solo 1 canestro dal campo e chiudendo 1 su 5 al tiro con 1 su 2 ai liberi. Anche qui, bene ma non benissimo. Anzi, molto male, considerando che stiamo parlando di uno che fino a qualche anno fa giocava in NBA.

A fine gara Dante Calabria ha commentato così la partita dell’ex Golden State Warriors:

“È stata una scelta condivisa da tutto lo staff tecnico. Eric è in fase di miglioramento, sta lavorando forte e presto riuscirà ad arrivare al suo livello”.

Adesso i toscani devono tornare a fare punti e ci proveranno già da settimana prossima nella difficile trasferta di Sassari, con la Dinamo che ha iniziato molto male il suo cammino con 1 vittoria in 5 gare e non vede l’ora di cambiare il proprio trend.

