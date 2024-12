Pistoia, serve almeno un altro italiano: ecco le possibili ipotesi

L’Estra Pistoia Basket è ancora attiva sul mercato alla ricerca di un rinforzo italiano da aggiungere al roster, rispondendo ai “problemi strutturali” evidenziati dall’ex coach Zare Markovski prima del suo esonero. Con l’arrivo di Gasper Okorn in panchina, il club toscano punta a correggere le lacune mostrate nella prima parte di stagione.

Secondo La Nazione, Pistoia avrebbe effettuato un sondaggio per Davide Denegri, playmaker della Bertram Derthona, da tempo al centro di rumors di mercato. Il giocatore sta trovando poco spazio a Tortona e potrebbe rappresentare un’opzione interessante per Pistoia. Tuttavia, il vero obiettivo sembra essere un lungo capace di rinforzare il reparto sotto canestro.

Tra i nomi circolati c’è stato anche quello di Davide Pascolo, ex Olimpia Milano e attualmente in forza alla Pallacanestro Forlì in Serie A2. Tuttavia, la pista è stata smentita: Pascolo resterà in Romagna, lasciando Pistoia ancora alla ricerca della pedina ideale.

Un’alternativa potrebbe essere l’ingaggio di un altro giocatore straniero, utilizzando uno dei visti disponibili. Tuttavia, questa soluzione comporterebbe la necessità di effettuare due tagli, considerando che gli stranieri in rosa diventerebbero otto. Una mossa che appare poco probabile, viste le difficoltà di rimanere competitivi riducendo le rotazioni.

Con poche opzioni italiane disponibili sul mercato, Pistoia dovrà muoversi rapidamente per garantire al nuovo allenatore i rinforzi necessari. Il club si prepara a un passaggio cruciale della stagione, in cui sarà fondamentale trovare un equilibrio tra il miglioramento tecnico e la sostenibilità del roster.

