Chandler Parsons TRUFFATO! Ha inviato 1 milione di dollari pensando di aiutare un ex Warriors ma era tutta una truffa

L’NBA è piena di storie sorprendenti, ma l’ultima vicenda di Chandler Parsons, giocatore in pensione, potrebbe essere la migliore per il 2024. L’ex Houston Rockets è stato vittima di una truffa difficile da credere.

Parsons è stato ingannato e ha inviato un milione di dollari all’uomo d’affari della Georgia, Calvin Darden Jr, come riporta Larry Neumeister di The Associated Press.

“I procuratori hanno detto che Darden ha anche collaborato con un agente sportivo per ingannare Parsons, che ha avuto una carriera NBA di 9 anni, inviando un milione di dollari che avrebbe dovuto aiutare lo sviluppo di James Wiseman, che attualmente gioca nell’NBA”, ha riferito Neumeister.

Wiseman ha ricevuto la chiamata come seconda scelta assoluta dai Golden State Warriors nel 2020, ma ha giocato con i californiani per soli tre anni, senza eccellere particolarmente, anche a causa degli infortuni. I tifosi degli Warriors non hanno potuto credere a ciò che è successo a Parsons, attraverso i social media.

Darden ha ricevuto una condanna per aver truffato Parsons al processo di New York e potrebbe rischiare fino a 11-14 anni di carcere. Al momento è libero su cauzione fino alla sentenza dell’inizio del prossimo anno. Una storia davvero incredibile.

