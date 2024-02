Polonara sul tumore: “Aiuto psicologico? No, ho pregato tanto!”

La rinascita di Achille Polonara è arrivata a compimento ieri sera poiché è stato il capitano dell’Italbasket dopo tutto quello che ha passato negli ultimi 12 mesi.

Prima l’Azzurro non riusciva a performare sul parquet con l’Anadolu Efes Istanbul, tanto da essere ceduto allo Zalgiris Kaunas a metà stagione. Poi è arrivata la scoperta di quel maledetto tumore ai testicoli che l’ha costretto a restare lontano dai campi da gioco per molte settimane. Oggi però è passato tutto ed è bellissimo vederlo esultare per una vittoria, da capitano, dell’Italbasket.

Insieme a Cosimo Cita de La Repubblica ha parlato di diversi argomenti, tra cui l’aspetto psicologico in quei giorni difficili. Polonara non si è fatto aiutare da un professionista del settore ma si è chiuso in preghiera, come ha raccontato lui stesso, per superare quel momento buio:

“Non ho avuto sostegno psicologico, ma ho pregato tanto. Ero consapevole della situazione, ma non mi sono mai lasciato trascinare dalla negatività. Ringrazio mia moglie, i miei due bambini, i miei genitori. Non ho mai pensato di morire, i medici mi avevano rassicurato. La paura vera era di non poter tornare a giocare”.

