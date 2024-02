STORICA vittoria di Cuba su Team USA

La finestra delle nazionali sta regalando tante sorprese e fra queste c’è anche una storica vittoria di Cuba sugli Stati Uniti.

In Europa la Germania ha dovuto chinare la testa di fronte alla Bulgaria mentre la Spagna soccombeva con il Belgio. Ma una grande sorpresa arriva anche dall’America. Cuba ha battuto Team USA, tra l’altro anche in maniera netta (81-67) e con un primo quarto da 26-10.

Chiaramente non si trattava della versione migliore degli Stati Uniti, non c’erano giocatori NBA ma il roster era comunque formato per la gran parte da atleti di G-League. I cubani hanno sfruttato la buona vena del centro Pedro Bombino (19), pur in una serata non indimenticabile per Howard Sant-Roos, attualmente a Murcia ma cresciuto in Italia, che ha chiuso con soli 6 punti e 1/6 dal campo.

Per gli USA, guidati in panchina da quel Jerome Allen che fece impazzire Udine da giocatore, una sconfitta dolorosa, soprattutto se si considera che pochi giorni prima in casa era arrivata una vittoria 100-79.

In ogni caso la qualificazione all’AmeriCup 2025 non sembra a rischio per gli statunitensi. Alla competizione parteciperanno le prime tre classificate del Gruppo D che comprende anche Porto Rico e Bahamas. Dopo le prime due partite, le quattro squadre si trovano perfettamente appaiate in classifica con una vittoria ciascuna.