Popovich su Wembanyama: “Ci siamo appena sposati”

I San Antonio Spurs saranno anche la peggior squadra della Western Conference per quanto riguarda i record, ma sono una squadra da vedere grazie alla presenza del fenomeno Victor Wembanyama. La prima scelta assoluta è stata finora all’altezza della fama che gli era stata attribuita in questa stagione. Le sue folgoranti doti e le sue giocate da highlights hanno entusiasmato tifosi, giocatori e media. A più di metà stagione, l’allenatore degli Spurs, Gregg Popovich, è stato interrogato sul suo rapporto con la stella esordiente e, come ha detto Michael Corvo di ClutchPoints, ha scherzato sul fatto di essere sposato con Wembanyama.

“Ci siamo appena sposati. Ci vorrà un po’ di tempo, ci stiamo ancora sentendo”, ha scherzato Gregg Popovich su Wembanyama. “Per me è sempre stato così: se qualcuno ha il senso dell’umorismo, sarà facile instaurare un rapporto. Se qualcuno non è sulla difensiva, se qualcuno ha già superato se stesso, sarà molto più facile avere un rapporto. Finora è stato così, quindi mi sto divertendo molto. Spero che lui si diverta con me”.

"Well, we just got married… When somebody has a sense of humor. It’s gonna be an easier relationship to establish.. So far, that’s the case."

