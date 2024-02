STORICO rinnovo per Steve Kerr! È diventato il coach più pagato della storia NBA: ecco quanto guadagnerà

L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non andrà da nessuna parte. Il capo dei Dubs ha accettato una storica estensione contrattuale di 2 anni e 35 milioni di dollari, che lo rende l’allenatore più pagato nella storia della NBA, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski:

“BREAKING: Steve Kerr di Golden State ha accettato un’estensione del contratto di due anni e 35 milioni di dollari, dicono Rick Smith e Dan Eveloff di Priority Sports a ESPN. Il nuovo contratto di Kerr lo rende l’allenatore più pagato nella storia della lega con 17,5 milioni di dollari all’anno”.

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2024