Portland e Toronto concludono una trade: coinvolti 3 giocatori

I Portland Trail Blazers riescono a finalizzare uno scambio con i Toronto Raptors: i canadesi, ancora in cerca di una sistemazione per Kyle Lowry, mandano Norman Powell in Oregon in cambio di Gary Trent Jr. e Rodney Hood.

Toronto has traded Norm Powell to Portland for Gary Trent and Rodney Hood, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

I Blazers ottengono un ottimo potenziale sesto uomo, mentre i Raptors hanno in Trent un buon prospetto.

