Post Brindisi-Trieste, Vitucci:”Vittoria fondamentale. Non meritavamo di soffrire così tanto dopo una partita condotta dall’inizio”

Queste le dichiarazioni di coach Frank Vitucci a fine partita in sala stampa:

“Vittoria importante e non semplice contro un’ottima squadra quale Trieste. Non era facile giocare contro una squadra che abbiamo già battuto solamente quindici giorni fa. Siamo stati abbastanza bravi lasciando loro a 74 punti con cinque uomini in doppia cifra a referto da parte nostra. Abbiamo sofferto nella ripresa, fermando troppo la palla come si evince dalla differenza del numero di assist tra primo e secondo tempo. Se avessimo tirato meglio i tiri liberi non saremmo arrivati così tirati fino alla fine. Non meritavamo così tanto dopo una partita condotta dal primo all’ultimo possesso. Nel girone di ritorno siamo a tre vittorie e una sconfitta: dobbiamo dare atto ai ragazzi di ciò che stanno facendo“.

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi