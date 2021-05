Post Brindisi-Varese, Vitucci:”Contento per giocatori, staff e tifosi. Secondo posto meritato”

Ritorno alla vittoria per la Happy Casa che festeggia il secondo posto in classifica al termine di una storica stagione sportiva.

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci al termine di Brindisi-Varese: “Una partita in cui abbiamo sofferto a metà terzo quarto e inizio ultimo periodo ma nell’arco dei quaranta minuti siamo stati presente approcciando con grande determinazione. Ci siamo migliorati in pochi giorni, va dato atto ai miei ragazzi di aver fatto uno sforzo per concludere al meglio una stagione meritatamente da secondi in classifica. Sono contento per i giocatori, il club e i tifosi che oggi ci hanno accolto in maniera incredibile supportandoci dall’esterno“

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi