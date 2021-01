Post Brindisi-Venezia, Vitucci:”Merito a loro per la vittoria. Decisivo il terzo quarto”

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci nel post partita:

“Venezia ha vinto con merito confermando tutta la propria forza e profondità di roster da altissimo livello. Come avevo annunciato alla viglia avremmo dovuto giocare al 100% per colmare il gap di valori, ma così non è stato. Qualche giocatore ha performato sotto i propri standard, il risultato va accettato traendo lezione per il futuro.

Nel secondo periodo abbiamo fatto molto bene dal punto di vista difensivo mentre nel terzo quarto ci siamo annebbiati e probabilmente scoraggiati dalle loro percentuali al tiro diametralmente opposte alle nostre. Ci hanno punito ogni singolo errore e in quel momento si è vista la differenza in campo.

La partita si è strappata e come successe all’andata Venezia ha avuto il merito di cavalcare i giocatori più caldi nei momenti opportuni. L’arbitraggio ci ha penalizzato ma non dobbiamo trovare scuse per la sconfitta meritata. Abbiamo dieci giorni fino alla prossima partita con Burgos e faremo in modo di sfruttarli a pieno“.

Fonte:Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi